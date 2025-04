Economia da China cresce 5,4% no primeiro trimestre de 2025

A economia da China cresceu 5,4% no primeiro trimestre de 2025. O total das riquezas produzidas pelo país ultrapassou 31 trilhões de yuans, equivalente a cerca de R$ 25,6 . O governo chinês reconhece que os próximos meses serão desafiadores em meio à guerra comercial com os Estados Unidos. O Departamento de Estatísticas do país informa que a demanda interna continua a crescer em ritmo lento.



