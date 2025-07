Enem 2025: prazo para solicitar recurso de acessibilidade termina nesta quarta-feira (2)

O prazo para solicitar o recurso de acessibilidade no Enem 2025 termina nesta quarta-feira (2). Idosos, gestantes, pessoas com deficiência e autistas que vão participar das provas, têm até o final do dia para recorrer de solicitações de atendimento especial negadas. O recurso deve ser feito na página do estudante, no site do INEP, e é necessário enviar um laudo com o nome completo do candidato, diagnóstico, assinatura e registro do médico responsável. As provas do Enem serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, exceto nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à COP 30. O exame nessas três localidades será realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro.



