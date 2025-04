Espécie rara de lula é vista em seu habitat natural após 100 anos

Uma imagem rara de uma lula colossal, vista pela última vez há quase um século, foi registrada no Atlântico sul. Esta espécie, identificada pela primeira vez em 1925, pode atingir 7 metros de comprimento e pesar cerca de meia tonelada. O exemplar filmado, com apenas 30 centímetros, lembra uma escultura de vidro. É a primeira vez em 100 anos que essa lula é observada em seu habitat natural.



