Estado de São Paulo lidera a contratação de mão de obra feminina no país

O estado de São Paulo lidera a contratação de mão de obra feminina no Brasil, segundo levantamento da Fundação Seade com base em dados do IBGE. Mais de 11 milhões de mulheres estavam ocupadas no último trimestre de 2024. Esse é o melhor resultado da série histórica desde 2012.



