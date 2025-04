EUA fazem ofensiva militar contra Houthis no Iêmen

Os Estados Unidos fizeram uma nova ofensiva militar contra os rebeldes Houthis, do Iêmen. Os ataques atingiram portos petrolíferos, que eram usados pelo grupo para gerar lucro e financiar operações armadas. Segundo autoridades locais, mais de 30 pessoas morreram durante os bombardeios. Os Houthis são aliados do irã e apoiadores dos terroristas do Hamas.



