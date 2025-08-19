EUA: furacão perde força, mas obriga evacuações

O furacão Erin forçou moradores e turistas a deixarem as ilhas de Outer Banks na Carolina do Norte. Autoridades emitiram alertas para possíveis inundações e ondas de quase 5 metros entre esta terça (19) e quinta-feira (21). O furacão perdeu força em relação aos dias anteriores, mas permanece como um furacão de categoria 3, com ventos que podem alcançar até 185 km por hora.



