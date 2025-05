Evento contra violência sexual infantil começa nesta segunda (19)

O governo federal promove nesta segunda (19) até quinta-feira (22) a Semana Nacional De Enfrentamento À Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. Especialistas, representantes do governo, organizações da sociedade civil e demais setores da população se reúnem nos próximos dias, em Brasília, para debater políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes. Outro tema de destaque nas discussões será a regulamentação das redes sociais, especialmente no que diz respeito à segurança e à exposição de menores de idade em ambientes virtuais.



