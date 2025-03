Falta de chuva e incêndios impactam produção de grãos no Pará, Amazonas e Rondônia

O calor deste verão não superou o do ano passado, mas as chuvas registradas não bastaram para repor a água do solo. Os incêndios florestais nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal também contribuíram para isso. A falta de chuva afetou a produção de grãos em regiões do Pará, Amazonas e Rondônia, além do Pantanal Mato-Grossense no Centro-Oeste.



