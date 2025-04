Federação Mundial da Obesidade aponta que 68% dos brasileiros podem ter sobrepeso em 2030

A Federação Mundial da Obesidade aponta que, até 2030, o Brasil pode ter 119 milhões de adultos com excesso de peso, representando 68% da população adulta. O sobrepeso é identificado por um Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 25, enquanto a obesidade é quando o IMC ultrapassa 30. Em 2021, mais de 60 mil mortes prematuras no país foram relacionadas a doenças associadas ao excesso de peso, como diabetes e infartos.



