Feriado desta quinta-feira (19) movimenta aeroportos do Brasil com mais de 1,9 milhão de passageiros

Cerca de 1,9 milhão de pessoas devem viajar de avião neste feriado no Brasil. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, terá a maior movimentação, com 479 mil passageiros desta quinta-feira (19) até domingo (22). No Rio de Janeiro, 248 mil embarques e desembarques estão programados no aeroporto do Galeão. Esses números representam uma alta de 21% em relação ao mesmo período do ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!