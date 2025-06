Paraná e Santa Catarina registraram geada na manhã desta terça (24). Na cidade catarinense de São Joaquim, os termômetros registraram seis graus negativos. A Defesa Civil do estado alerta que as mínimas devem baixar ainda mais ao longo do dia. Em Urupema, a mínima chegou a menos oito graus.



