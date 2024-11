Funcionários de fábrica morrem em incêndio na Indonésia

Um incêndio em uma fábrica de óleo de cozinha deixou ao menos oito pessoas mortas em Jacarta, na Indonésia. Dezenas de viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para combater as chamas. As autoridades informaram que os quarteirões vizinhos precisaram ser evacuados e algumas estradas ao redor da fábrica foram bloqueadas por questões de segurança. Três pessoas foram socorridas com vida e os bombeiros continuavam as buscas por possíveis vítimas ainda no local.