Furacão Oscar perde força e se torna tempestade tropical após atingir Cuba

Após atingir o litoral de Cuba com ventos de quase 130 quilômetros por hora, o furacão Oscar perdeu força e se tornou uma tempestade tropical. Seis mortes foram confirmadas durante a passagem do fenômeno. O governo cubano cancelou as aulas ao menos até a próxima quarta-feira (23). Desde a última sexta, o país enfrenta apagões devido a um colapso no sistema nacional de eletricidade. Segundo as autoridades, a energia está sendo restabelecida gradualmente.