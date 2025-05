Gastos de turistas estrangeiros no Brasil aumentam 12% em abril

Os gastos dos turistas estrangeiros no Brasil aumentaram 12% em abril, comparado ao mesmo mês do ano anterior. Foram quase R$ 4 bilhões injetados na economia. De janeiro a abril deste ano, os valores somaram quase R$ 17 bilhões. Durante esse período, mais de 4 milhões e 500 mil turistas internacionais visitaram o país.



