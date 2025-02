Governo de São Paulo intensifica combate à dengue e alerta sobre descarte de lixo

O governo do Estado de São Paulo intensificou ações para combater a dengue e alertou a população sobre o descarte irregular de lixo. A Secretaria de Meio Ambiente destacou que o descarte adequado de objetos como garrafas e pneus é essencial para evitar a proliferação do mosquito transmissor. A Secretaria de Saúde decretou emergência em saúde pública devido ao elevado número de casos, com mais de 200 mil registros prováveis e 113 mortes.



