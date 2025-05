Governo registra recorde de inscritos no programa Mais Médicos

O governo registrou um recorde de inscritos no programa Mais Médicos. No total, mais de 45 mil profissionais se inscreveram. Esse é o maior número desde a criação do programa, em 2013. Do total, 93% são brasileiros, e as mulheres representam a maioria das inscrições. O edital prevê cerca de três mil vagas disponíveis, e as inscrições foram encerradas no início de maio.



