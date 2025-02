Governo regulamenta proibição de celulares em escolas e prevê exceções

O governo federal publicou nesta quarta-feira (19) o decreto que regulamenta a lei que proíbe o uso de celulares por estudantes nas escolas O uso dos aparelhos está proibido durante a aula e os intervalos entre as aulas, incluindo o recreio. A medida vale para toda a educação básica, mas prevê algumas exceções, como em casos médicos ou para alunos com deficiência que usam o celular de forma assistida. As escolas devem incluir nos regimentos internos as orientações para alunos e responsáveis e definir também como deve ser o armazenamento dos aparelhos durante o horário das escolas.