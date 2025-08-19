Guardas penitenciários salvam preso de engasgamento nos EUA

Dois guardas penitenciários nos Estados Unidos salvaram um preso que estava engasgado com comida. Câmeras de segurança registraram o momento em que os carcereiros perceberam a situação e entraram na cela do detento. Um dos guardas realizou a manobra de Heimlich e conseguiu desobstruir as vias aéreas do preso, permitindo que ele voltasse a respirar.



