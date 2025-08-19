Guardas penitenciários salvam preso de engasgamento nos EUA
Câmeras registram ação de dois carcereiros que ajudaram detento em situação crítica
Dois guardas penitenciários nos Estados Unidos salvaram um preso que estava engasgado com comida. Câmeras de segurança registraram o momento em que os carcereiros perceberam a situação e entraram na cela do detento. Um dos guardas realizou a manobra de Heimlich e conseguiu desobstruir as vias aéreas do preso, permitindo que ele voltasse a respirar.
