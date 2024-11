Holanda anuncia fechamento de fronteiras para conter imigração

A Holanda anunciou o fechamento das fronteiras com a União Europeia a partir de 9 de dezembro. A medida visa controlar o fluxo de imigrantes nas divisas com a Bélgica e a Alemanha. As novas regras ainda não foram divulgadas, mas devem incluir um rigor maior na verificação de documentos. Essa ação integra uma iniciativa mais ampla entre países europeus para gerenciar o fluxo migratório e reduzir o acolhimento de refugiados.