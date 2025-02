Começam nesta quinta-feira (30) as inscrições para o novo concurso do Ibama. O órgão disponibiliza 460 vagas: 330 para analista ambiental e 130 para analista administrativo. O salário inicial é de R$ 9.994. A aplicação da prova está marcada para o dia 6 de abril. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de fevereiro pelo site da banca organizadora Cebraspe.