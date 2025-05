IGP-M apresenta queda em maio e impacta reajustes de aluguéis

O IGP-M, índice amplamente utilizado para o reajuste de aluguéis, registrou uma queda de quase meio por cento em maio. Com isso, a alta acumulada no ano soma 0,74% e, nos últimos 12 meses, chega a 7,02%. Com essa variação, um aluguel de R$ 1.500,00 pode ser ajustado para mais de R$ 1.600,00 em uma renovação contratual em junho.



