Incêndio florestal na Califórnia continua sem controle

Ondas de calor atingem a Califórnia, onde um incêndio florestal iniciado na última quinta-feira (21) permanece fora de controle. Mais de 2 mil bombeiros estão envolvidos no combate às chamas que afetam a região norte do estado. Aproximadamente 2.700 hectares foram queimados. Autoridades emitiram alertas sobre o risco de novos incêndios em áreas como Los Angeles e Santa Bárbara devido ao calor extremo.



