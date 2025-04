Incêndio florestal segue sem controle nos EUA

Os bombeiros seguem com os trabalhos de combate ao grande incêndio florestal que atinge Nova Jersey, nos Estados Unidos. Cerca de cinco mil moradores precisaram deixar as próprias casas às pressas. O incêndio só deve ser controlado com a chegada de chuvas intensas, previstas para o fim de semana.



