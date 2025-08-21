Incêndios florestais afetam região de Everglades, na Flórida

Incêndios florestais ocorrem na região de Everglades, na Flórida. O fogo começou na segunda-feira (18) e permanece sem controle. Alarmes foram acionados em prédios residenciais; no entanto, não há estruturas ameaçadas. Ventos do furacão Erin transportam a fumaça para áreas populosas. Autoridades recomendam que pessoas com problemas respiratórios evitem atividades ao ar livre.



