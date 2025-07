Incêndios florestais deixam Portugal em alerta

Em meio ao calor intenso do verão, Portugal tenta conter o avanço de incêndios florestais. Milhares de bombeiros trabalham com o apoio de aviões lançadores de água para conter as chamas que avançam pelo centro e norte do país desde o fim de semana. Em algumas regiões, moradores foram orientados a deixar suas residências para escapar do fogo. Em outras, a recomendação é ficar dentro de casa para evitar a inalação da fumaça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!