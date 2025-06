Inflação desacelera em maio e acúmulo no ano é de 2,75%

A inflação desacelerou em maio. O índice variou 0,26% no último mês, recuando 0,17 ponto percentual em relação a abril, quando a inflação foi de 0,43%. No ano, a inflação acumulada é 2,75%, e nos últimos 12 meses, de 5,32%. O aumento dos gastos com habitação, puxado pelo aumento da conta de luz no mês passado, foi determinante para o IPCA de maio. Na sequência, vieram os gastos com saúde e com roupas.



