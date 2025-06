Inmet emite alerta para temporais no Sul do país

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para o risco de deslizamentos, alagamentos e transbordamento de rios por causa das chuvas nos estados da região Sul. No Rio Grande do Sul, onde as enchentes afetam mais de 150 municípios há dez dias, as chuvas devem atingir principalmente o noroeste do estado. Até a noite desta sexta-feira (27), as chuvas podem chegar a 60 milímetros por hora. O Inmet recomenda que as pessoas não enfrentem o mau tempo, permaneçam em locais seguros e fiquem atentas às possíveis alterações em encostas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!