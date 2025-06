INSS: entidades começam a responder sobre descontos nos benefícios de aposentados e pensionistas

O INSS começou a enviar as respostas das entidades sobre os descontos realizados nos benefícios de aposentados e pensionistas. Caso a entidade afirme que o desconto foi feito corretamente, o beneficiário precisa se manifestar em até 30 dias pelo aplicativo ‘Meu INSS’, ou nas agências dos Correios, a partir de 16 de junho. Se a associação não responder ou não comprovar que o desconto foi devido, o INSS vai iniciar um processo de cobrança para a devolução dos valores. As respostas enviadas pelas entidades podem ser acompanhadas pelo aplicativo ou pela Central 135.



