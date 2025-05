Internações por inflamações intestinais cresceram 61% em 10 anos

As internações por inflamações intestinais cresceram 61% de 2015 a 2024, segundo um levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, nesta segunda-feira (19), no Dia Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais. Em 10 anos, foram 170 mil internações no Sistema Único de Saúde, por causa dessas enfermidades que atingem todo o sistema de órgãos que faz a digestão dos alimentos. Diarreia crônica, dor abdominal, falta de apetite, cansaço e perda de peso são alguns dos sinais para se ficar atento.



