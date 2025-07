Irã anuncia que vai retomar desenvolvimento nuclear e enriquecimento de urânio

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, anunciou a retomada do programa nuclear de enriquecimento de urânio. Em uma entrevista a uma emissora dos Estados Unidos, o chanceler afirmou que o programa está parado devido aos danos causados pelos bombardeios realizados por Israel e pelos Estados Unidos. Abbas Araghchi declarou que “o Irã não abrirá mão do enriquecimento” por considerá-lo uma conquista científica e um aspecto importante da identidade nacional.



