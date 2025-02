Janeiro de 2025 foi o mês mais quente da história, aponta observatório Copernicus

A média global de temperatura em janeiro de 2025 atingiu 13,23 graus Celsius, superando a média de 1991 a 2020 em 0,79 graus e a média pré-industrial em 1,75 graus. Este foi o décimo oitavo mês consecutivo com temperaturas 1,5 graus acima do nível pré-industrial. O recorde ocorreu mesmo com o fenômeno La Niña, que tradicionalmente reduz temperaturas globais.