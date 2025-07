Japão bate recorde de calor em junho

No Japão, o mês de junho foi o mais quente já registrado na história do país. A média de temperatura ficou 2,34°C acima do normal, segundo o serviço de meteorologia que acompanha os dados desde 1898. O órgão emitiu alerta também para o mês de julho, que vai seguir com o calor intenso. Segundo cientistas, as mudanças climáticas causadas por atividades humanas estão causando ondas de calor mais intensas, frequentes e generalizadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!