Jogador português Diogo Jota e o irmão morrem em acidente de carro na Espanha

O jogador de futebol português Diogo Jota, que atuava no clube inglês Liverpool, morreu na madrugada desta quinta-feira (3) em um acidente de carro, na Espanha. Segundo a polícia, o carro capotou após o estouro de um pneu durante uma ultrapassagem. O irmão de Jota, o jogador André Silva, também morreu no acidente. A Federação Portuguesa de Futebol lamentou as duas mortes. O Liverpool disse estar desolado. Jota tinha 28 anos e marcou 65 gols em 182 jogos pelo clube inglês. Ele deixa a esposa e três filhos.



