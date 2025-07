Lei elimina atenuantes de idade para crimes sexuais

A Presidência da República sancionou, nesta sexta-feira (4), a lei que acaba com os atenuantes de idade para casos de crimes sexuais contra as mulheres. A partir de agora, a idade do criminoso não poderá mais ser usada para reduzir a pena em casos de estupro ou outros crimes sexuais. A nova lei também altera a pena, que não será mais reduzida pela metade se o autor do crime tiver menos de 21 ou mais de 70 anos na época do crime.



