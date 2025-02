Levantamento mostra que 50% dos microempreendedores estão otimistas para 2025

Metade dos microempreendedores individuais estão otimistas com seus negócios neste ano, segundo levantamento da Fundação Getúlio Vargas e do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Os microempreendedores individuais das áreas de comércio, indústria e serviços são os mais otimistas, mas há também quem esteja mais pessimista. Quase 30% dos entrevistados acreditam que os resultados deste ano serão iguais ou piores aos do ano passado. O Brasil tem hoje cerca de 11 milhões de MEIs. Na quarta-feira (26), o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio a público desmentir notícias falsas sobre aumento na contribuição desses microempreendedores.



