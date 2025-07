Maior ataque russo com uso de drones mata ao menos oito civis na Ucrânia

A Rússia lançou o maior ataque de drones contra a Ucrânia desde o início da guerra, em 2022. Ao menos oito civis morreram. Cerca de 730 dispositivos foram disparados perto da fronteira com a Polônia.



A confirmação foi feita pelas autoridades ucranianas, que disseram que conseguiram se defender parcialmente e limitar os danos causados pelos bombardeios.



Horas antes do ataque, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que vai dar mais apoio militar à Ucrânia, e acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de "falar muita besteira" sobre as negociações de paz.



