Maioria dos fuzis apreendidos no Rio de Janeiro é de origem internacional

Um levantamento divulgado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro revela que a maioria dos fuzis apreendidos no estado foi fabricada fora do país. Dos 638 fuzis encontrados pelos policiais, quase 95% são de origem internacional, principalmente dos Estados Unidos. De acordo com a investigação, o armamento entra no Brasil de forma clandestina pelas fronteiras com o Paraguai, Bolívia e Colômbia.



