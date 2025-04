Mais de 100 pessoas ficam feridas após explosão de gasoduto na Malásia

Mais de cem pessoas ficaram feridas após a explosão de um gasoduto na Malásia nesta terça-feira (1). As chamas puderam ser vistas a quilômetros de distância. Segundo o Corpo de Bombeiros, um cano se rompeu e lançou uma bola de fogo no céu, causando um incêndio classificado como ‘colossal’.



