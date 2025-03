Mais de mil pessoas morrem em confrontos na Síria

Mais de mil pessoas morreram durante confrontos armados na Síria nos últimos quatro dias. O conflito entre forças de segurança e rebeldes leais ao ditador deposto Bachar al-Assad resultou na morte de pelo menos 970 civis. Os Estados Unidos e a Rússia pedem uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar da situação. O presidente interino do país determinou a criação de uma comissão para investigar os massacres de civis.



