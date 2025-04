Malha fina: Receita libera mais um lote de pagamentos nesta quarta-feira (30)

A Receita Federal faz, nesta quarta-feira (30), o pagamento de mais um lote para quem acertou as contas após cair na malha fina. Quase 280 mil contribuintes vão ter direito a restituição. A consulta aos valores disponíveis pode ser feita no site ou no aplicativo da Receita Federal. Quase R$ 340 milhões serão depositados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!