Ministério da Saúde anuncia expansão do programa Mais Médicos

Para garantir atendimento médico pelo SUS em regiões remotas do país, o Ministério da Saúde vai expandir o programa Mais Médicos. Mais de 2.200 médicos serão contratados pelo novo edital. Gestores de 4.771 municípios têm até a próxima segunda-feira (24) para manifestar interesse na contratação dos profissionais. O preenchimento das vagas será imediato para 1.296 municípios de todos os estados do país. O resultado da seleção será divulgado pelo Ministério da Saúde no dia 8 de abril. Cerca de 26 mil médicos fazem parte do programa atualmente.



