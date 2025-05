Ministério de Portos e Aeroportos e ANAC lançam guia de combate ao assédio na aviação

O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) lançaram um guia de combate ao assédio no setor da aviação. A publicação está disponível no site do ministério e orienta empresas, trabalhadores, entidades do setor e passageiros sobre como identificar e combater condutas inadequadas. O guia inclui formas de prevenção, canais de denúncia e estratégias para acolhimento às vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!