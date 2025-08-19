Logo R7.com
Ministro do STF suspende julgamento sobre benefícios para vítimas de violência doméstica

Decisão afeta discussão sobre licenças e cobertura pelo INSS durante afastamento

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento que define se mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios do INSS durante o período de afastamento do trabalho. A lei Maria da Penha garante à mulher o direito de se licenciar do emprego por até seis meses sem perder o vínculo.

