Ministro do STF suspende julgamento sobre benefícios para vítimas de violência doméstica

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o julgamento que define se mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios do INSS durante o período de afastamento do trabalho. A lei Maria da Penha garante à mulher o direito de se licenciar do emprego por até seis meses sem perder o vínculo.



