Morre o cineasta Cacá Diegues no Rio de Janeiro

O cineasta Cacá Diegues morreu nesta sexta-feira (14) no Rio de Janeiro. Ele tinha 84 anos e teve complicações em uma cirurgia durante a madrugada. Cacá nasceu em Maceió (AL), mas se mudou para o Rio ainda criança. Ele foi um dos fundadores do movimento ‘Cinema Novo’ e ocupava uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.



