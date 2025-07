Mulheres representam 60% dos inscritos no Enem 2025

As mulheres representam 60% dos mais de 4,8 milhões de inscritos no Enem 2025, enquanto os homens correspondem a cerca de 40%. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, com exceção das cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba. Nesses três municípios, o exame será realizado nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, devido à realização da COP30, prevista para o início de novembro em Belém. Entre os participantes, 39% já concluíram o ensino médio, enquanto 37% devem finalizar os estudos ainda este ano. Outros 21% são considerados "treineiros", ou seja, estudantes que ainda não vão concluir o ensino médio em 2025, mas farão a prova para avaliar seus conhecimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!