Multas por embriaguez sobem 83,8% em três anos em São Paulo

Em São Paulo , as multas por embriaguez ao volante subiram para 12.700 no último ano, comparando-se a 6.900 em 2022. O crescimento de quase 84% em três anos está ligado ao aumento da fiscalização. Veículos fiscalizados passaram de 142 mil em 2022 para mais de 400 mil em 2024. Penalidades incluem multa, suspensão da carteira, apreensão do veículo e até prisão.



