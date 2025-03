Número de passageiros de voos domésticos registra alta de 7% em fevereiro

O número de passageiros de voos domésticos em fevereiro foi o maior registrado nos últimos cinco anos. Mais de sete milhões de pessoas viajaram durante o mês, representando um aumento de 7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A movimentação de passageiros internacionais também cresceu, com um total de 2,3 milhões viajantes e uma alta de 13,5%.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!