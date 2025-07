Nuvem gigante encobre cidade chinesa após passagem de tufão

A passagem de um tufão pelo sul da China formou uma nuvem gigante e assustadora no último domingo (20). A nuvem faz parte de uma tempestade tropical e foi gravada por moradores da cidade de Zhuhai, uma das mais turísticas do país. Chuvas intensas estão previstas para a região, que segue em alerta até terça-feira (22) para inundações, deslizamentos de terra e ventos fortes. Segundo a mídia chinesa, pelo menos 20 rios transbordaram por causa do tufão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!