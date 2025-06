Onda de calor atinge países do sul da Europa

Uma onda de calor severo vem atingindo países do sul da Europa nos últimos dias. Espanha, Portugal Itália e França sofrem com temperaturas que passam dos 40°C. Os quatro países continuam em alerta e os casos de insolação e queimaduras seguem aumentando. Nas ruas, a população faz o que pode para se proteger e se refrescar.



