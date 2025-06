Onda de calor nos EUA faz zoológico adotar medidas para refrescar os animais

Nos Estados Unidos, os zoológicos enfrentam uma onda de calor oferecendo petiscos gelados e banhos refrescantes para os animais. Em Chicago, essas medidas ajudam a combater as altas temperaturas. O Serviço Meteorológico relata que quase 40 cidades bateram recordes de calor recentemente, com previsões de continuarem acima de 40 graus até o início da próxima semana.



